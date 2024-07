Sem muitas opções, Zubeldía tenta projetar São Paulo sem Alisson

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 18/07/2024 - 06:45 • São Paulo (SP)

O técnico Luís Zubeldía recebeu a notícia que temia: o volante Alisson, um dos pilares do São Paulo, fraturou o tornozelo direito e passará por cirurgia nesta quinta-feira (18). Agora, o técnico argentino precisará quebrar a cabeça para continuar montando o Tricolor de forma que não perca a qualidade dentro de campo.

Sem poder também contar com o volante Pablo Maia, em recuperação de uma cirurgia feita na coxa esquerda em maio e que ainda não tem previsão de retorno, o time acaba ficando sem seus dois volantes titulares.

- Alisson estava sendo uma peça fundamental para a ideia do jogo. É um jogador de experiência, que tanto na fase com bola como na fase sem bola estava sendo muito importante, porque nos organiza. Lamentavelmente, hoje não temos dois jogadores que há dois meses e meio falavam que iam estar na Seleção. E vamos ter que fazer algo. Porque cada um tem sua função no time - disse Zubeldía.

Sem Alisson e Pablo Maia, a previsão é que Zubeldía passe a escalar Luiz Gustavo e Bobadilla como dupla titular no meio-campo, já que faltam peças neste setor para outros testes. Durante a partida desta quarta-feira (17), contra o Grêmio, Welligton Rato entrou na vaga de Alisson, mas o time mudou suas características e ficou mais exposto.

Baixa de Alisson preocupa elenco

- A gente fica preocupado, é um amigo de trabalho, e esperamos que não tenha sido nada grave (antes da informação da cirurgia), apesar de saber que o lance foi forte. É rezar para que ele se recupere o mais rápido possível, vamos estar no dia a dia para ajudar para que isso seja mais leve, mas, com certeza, todos nós preocupados. O Alisson é um dos principais jogadores do nosso time, uma grande pessoa, um grande profissional e vamos estar sempre com ele - disse o goleiro Rafael.