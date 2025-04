Guia da Libertadores: São Paulo chega pressionado

O São Paulo estreia na Copa Libertadores nesta quarta-feira, 2 de abril, contra o Talleres. No entanto, o clima no clube não é dos melhores. O time vem de um empate sem gols com o Sport, na estreia do Brasileirão — resultado que gerou vaias e críticas por parte da torcida.

Apesar de ainda não haver planos definidos para uma possível demissão, a pressão por resultados sobre o técnico Luis Zubeldia cresce tanto internamente quanto externamente.

Como meta esportiva, o São Paulo pretende alcançar, ao menos, as quartas de final da Libertadores — objetivo que também tem peso na meta orçamentária do clube. A equipe já descumpriu a primeira meta da temporada, ao ser eliminada na semifinal do Campeonato Paulista.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como foi o São Paulo na Libertadores 2024

O São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores de 2024. O algoz foi o Botafogo, que mais tarde se sagrou campeão da competição. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, o Tricolor segurou um empate sem gols. Já na partida de volta, no Morumbi, o tempo regulamentar terminou em 1 a 1, e o time acabou eliminado em casa nos pênaltis.

Elenco do São Paulo para a Libertadores 2025

Goleiros: Jandrei, João Pedro, Leandro, Rafael, Young

Laterais: Cédric, Enzo, Guilherme Reis, Igor Felisberto, Igor Vinícius, Maik, Nicolas, Patryck, Wendell

Zagueiros: Alan Franco, Andrade, Arboleda, Ferraresi, Igão, Isac, Osorio, Ruan, Sabino

Meio-campistas: Alisson, Alves, Bezerra, Bobadilla, Djhordney, Guilherme Batista, Juan Potes, Luiz Gustavo, Marcos Antonio, Matheus Ferreira, Negrucci, Oscar, Pablo Maia, Pedro Ferreira, Rodriguinho

Atacantes: André Silva, Calleri, Ferreira, Gustavo Santana, Henrique, Lucas, Lucas Ferreira, Lucca, Luciano, Paulinho, Ryan, Tete

Jogos do São Paulo na Libertadores 2025

02/04 - Talleres - 21h30 - Estádio Mario Alberto Kempes

10/04 - Alianza Lima - 21h30 - Morumbi

23/04 - Libertad - 21h30 - Estádio Defensores del Chaco

06/05 - Alianza Lima - 19h00 - Estádio Alejandro Villanueva

14/05 - Libertad - 21h30 - Morumbi

27/05 - Talleres - 19h00 - Morumbi

Adversários do São Paulo na primeira fase da Libertadores 2025

O Tricolor está no Grupo D da Copa Libertadores, ao lado do Talleres, da Argentina, do Libertad, do Paraguai, e do Alianza Lima, do Peru.

A equipe argentina traz lembranças amargas ao torcedor são-paulino. Em 2019, o Talleres eliminou o São Paulo ainda na fase prévia da competição, frustrando os planos do clube brasileiro de chegar à fase de grupos.

Os outros adversários também são tradicionais no cenário sul-americano. O Libertad tem longa trajetória em torneios continentais, enquanto o Alianza Lima chega fortalecido após eliminar o Boca Juniors na fase preliminar desta edição da Libertadores.

