Lucas Moura analisa vitória do São Paulo e fala sobre condição física

Lucas Moura voltou a jogar uma partida de Libertadores após enfrentar uma lesão por sete semanas. O veterano retornou do trauma que sofreu no joelho contra o Fortaleza, no último jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, e esteve em campo pelo time nesta terça-feira (6) contra o Alianza Lima, pelo continental.

O jogador avaliou a vitória por 2 a 0 do Tricolor. De acordo com as suas palavras, o placar poderia ser mais elástico, mas gostou do resultado do time.

- Principalmente nos primeiros 20 minutos ali, que a equipe deles apertou bastante. A gente conseguiu suportar isso e, depois, com o nosso jogo, a gente conseguiu deixar espaço. E poderíamos até ter feito um placar mais elástico. Mais feliz, né, com os três pontos. Fazer dois grandes jogos em casa pra gente confirma - disse Lucas.

O São Paulo é líder do grupo D da Libertadores. Após a partida, Lucas Moura também falou sobre sua condição física. No jogo, chegou a assustar ao colocar a mão no joelho que machucou, mas tranquilizou e destacou que tudo estava bem.

- Foi um susto. Foi o mesmo choque de quando machuquei, mas mais fraco. Na hora assusta, mas estou feliz de jogar mais. Feliz de recuperar mais o ritmo - completou Lucas Moura.

Lucas Moura analisou resultado da partida (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo venceu o Alianza Lima por 2 a 0, pela quarta rodada da Copa Libertadores. A partida foi disputada no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

A noite pertenceu a André Silva. O atacante marcou os dois gols do confronto. Ferreirinha até balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR. Com o resultado, o Tricolor se aproxima ainda mais da vaga nas oitavas de final.

Na tabela, o time comandado por Zubeldía lidera com 10 pontos. Em segundo lugar aparece o Libertad, com seis. Ou seja, mesmo que vença o Talleres nesta quinta-feira, o time paraguaio não ultrapassa o São Paulo. O Alianza Lima é o terceiro colocado, com quatro pontos. O Talleres é lanterna, sem pontuar.