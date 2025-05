Assista na íntegra à coletiva de Luis Zubeldía, técnico do São Paulo

Luis Zubeldía concede entrevista coletiva após o empate sem gols do São Paulo contra o Fortaleza pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu nesta sexta-feira (2), no MorumBIS.

O Tricolor segue invicto na competição, na oitava colocação da tabela, mas com seis empates em sete jogos. Agora, se prepara para virar a chave e focar na Libertadores. Na terça-feira (6), encara o Alianza Lima. Veja abaixo a coletiva de Zubeldía na íntegra:

(Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Como foi o jogo?

O jogo começou bastante intenso, com as duas equipes impondo seu ritmo desde os primeiros minutos. Aos oito, Breno Lopes assustou ao puxar um contra-ataque sem marcação tricolor perto. Ele finalizou, mas Wendell apareceu no momento certo para travar.

Até a metade do primeiro tempo, o São Paulo enfrentava bastante dificuldade no meio-campo, deixando espaços para os contra-ataques do Fortaleza. Aos 21 minutos, em uma tentativa de levar perigo ao gol do Leão do Pici, Ferreirinha tentou uma bicicleta após jogada de Matheus Alves, mas se atrapalhou.

A partida seguiu nesse ritmo: a zaga do São Paulo afastava os eventuais perigos do Fortaleza nos contra-ataques, que estavam sendo a maior arma da equipe, enquanto o time cearense dificultava as investidas do Tricolor paulista. Nos minutos finais da primeira etapa, o clima esquentou. Alisson arriscou uma jogada de bola parada, em cobrança de escanteio, mas saiu por cima da trave de João Ricardo.

O segundo tempo começou com o São Paulo assustando. Lucas Ferreira recebeu do lado direito, finalizou, mas João Ricardo foi ligeiro.

Aos 15 minutos da etapa final, a partida ganhou emoção com um pênalti marcado para o Tricolor paulista. André Silva foi derrubado por João Ricardo, e a arbitragem assinalou.

Ferreirinha ficou responsável pela cobrança, mas o goleiro do Fortaleza defendeu. Pouco depois, em uma tentativa de resposta, Lucero arriscou, mas a bola desviou. Além disso, nada a mais aconteceu. O Fortaleza tentou algumas investidas, mas travando na defesa tricolor.

O São Paulo, por outro lado, sofria para criar, principalmente no meio de campo. Nos momentos finais, Luciano chegou a assustar com uma batida, mas não entrou. O jogo terminou empatado sem gols.