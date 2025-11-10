O lateral-direito Moreira voltou a ganhar destaque pelo seu futuro indefinido. Emprestado pelo São Paulo ao Porto até janeiro de 2026, o Lance! apurou os possíveis próximos passos do jogador. Ele retorna ao Tricolor ou fica na Europa?

Para esta temporada, o plano era que a Cria de Cotia iniciasse o processo na equipe B e, gradualmente, fosse integrada ao elenco principal. No primeiro semestre, o desempenho chamou atenção e ele começou a ser incluído no grupo de cima, mas questões físicas e lesões atrapalharam a sequência.

No momento, há dois cenários. Segundo apuração do Lance!, Moreira pode voltar ao São Paulo, considerando que o contrato de empréstimo prevê opção de compra, mas o Porto também tem interesse em estender o vínculo de empréstimo, caso as partes concordem.

O empréstimo vale até janeiro de 2026, porém, o acordo tem uma cláusula de compra fixada em 2,5 milhões de euros (R$ 16,2 milhões na cotação atual) por 50% de seus direitos. Se o lateral cumprir as metas, o Tricolor pode receber um valor que seria de bom grado aos cofres do clube. No momento, o interesse do Porto não seria a compra, mas os moldes citados anteriormente.

Quando o acordo foi concretizado, o Tricolor já sabia que ele seria apresentado ao time B primeiramente.

Moreira em ação pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Moreira no São Paulo

Moreira estreou no time profissional do São Paulo em 2022. O lateral, que atua tanto na direita quanto na esquerda, soma algumas convocações para as seleções de base de Portugal entre 2021 e 2022. Além de amistosos, ele disputou os Torneios de Limoges (2021) e o Internacional do Porto (2022), ambos pela categoria Sub-18.

Pela brasileira, também soma convocações para as seleções de base. Na última delas, para o Pan Americano Sub-23, em 2023, acabou cortado.