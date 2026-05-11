Força máxima? Entenda a estratégia do São Paulo para decisão na Copa do Brasil

O São Paulo vira a chave após a derrota contra o Corinthians, em clássico disputado neste domingo (10), e volta a olhar para a Copa do Brasil, com decisão nesta quarta-feira (13), contra o Juventude.

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Diferente da estratégia utilizada na Copa Sul-Americana, com Roger Machado indo a campo com um elenco mais reserva, o técnico deve manter a premissa da força máxima. A ideia do técnico seria algo na mesma linha do visto contra o Corinthians - utilizando as principais peças do elenco na composição. Nesta segunda-feira, o elenco se reapresenta e eventuais desgastes serão avaliados, o que pode moldar algumas mudanças.

- A intenção é repetir a escalação nesses dois jogos importantes. A Copa do Brasil, além de ser um título importante, pode trazer uma premiação financeira importante - explicou Roger Machado.

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Roger detalhou a estratégia (Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).

Como o São Paulo chega para a decisão?

O São Paulo enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, dia 13 de maio, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo acontece em Caxias do Sul. O Tricolor venceu a ida no Morumbis por 1 a 0. Ou seja, joga por um empate.

Sobre a questão da premiação, financeiramente, o jogo tem uma importância relevante para o clube porque pode receber R$ 3 milhões pela classificação, fora os valores das fases posteriores.

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Veja a premiação da Copa do Brasil

OITAVAS DE FINAL

Grupo 1 (Série A): R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Grupo 2 (Série B): R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 2 milhões

QUARTAS DE FINAL

Grupo 1 (Série A): R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Grupo 2 (Série B): R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 4 milhões

SEMIFINAL

Grupo 1 (Série A): R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Grupo 2 (Série B): R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 9 milhões

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

Grupo 1 (Série A): R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Grupo 2 (Série B): R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 34 milhões

FINAL (CAMPEÃO)