Roger Machado detalha planos para Arboleda e Maik no São Paulo

Roger Machado abriu o jogo sobre os futuros de Arboleda e Maik no São Paulo. O técnico falou sobre a situação dos defensores após o clássico contra o Corinthians, no domingo (10).

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Arboleda e Maik estão treinando separados do elenco. Arboleda foi afastado após ficar fora por 30 dias, depois de uma viagem para o Equador não justificada. Visando o lado financeiro e a capacidade de lucrar com o zagueiro, que tem contrato até o final do ano que vem, o São Paulo não rescindiu com o jogador.

Quanto a Maik, o lateral-direito foi afastado por questões comportamentais. Revelado em Cotia, começou a ganhar espaço nos profissionais ainda com Hernán Crespo. Sem entregar o esperado, ficará treinando junto a Arboleda, separado do restante do elenco.

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– O Arboleda ainda está em nível de diretoria. Ele é um atleta do clube, manifestou os desejos que todos sabemos, se ausentou por muito tempo e está em período de recondicionamento. Mas ainda não chegou o momento de tratar da parte técnica. Quando isso acontecer, como atleta do clube, quem sabe pode nos ajudar no futuro. Mas hoje não é uma decisão minha – disse Roger Machado.

– Maik foi uma decisão conjunta entre comissão técnica e diretoria. Desde que cheguei aqui, tenho conversado com Maik que ele tinha que evoluir nos treinos para se colocar em condição de competir com os outros jogadores da posição, e isso foi para ele alcançar esse nível – completou.

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(Foto: Reprodução)

Arboleda e Maik compartilharam fotos juntos na semana

Arboleda e Maik compartilharam um registro juntos nesta semana. A dupla ficou fora das duas últimas listas de relacionados do clube e deve seguir assim por um tempo, embora Roger não tenha descartado utilizá-los nos futuro.