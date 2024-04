Ídolo do São Paulo pede Sampaoli para o lugar de Carpini: ‘Tem que trazer um doido’

Sampaoli não teve sucesso no comando do Flamengo em 2023 (FOTO: MAURO PIMENTEL/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 20:19 • São Paulo (SP)

Ídolo do São Paulo, o ex-jogador Cicinho opinou sobre a situação de Thiago Carpini no comando da equipe. Durante o programa "Arena SBT", o ex-lateral falou sobre o desempenho do time na Libertadores e sugeriu a contratação do argentino Jorge Sampaoli.

- Não é cedo pra fazer avaliação. O Carpini chegou com todo respaldo. Eu falo como torcedor, apaixonado, e vendo como o São Paulo joga. O Carpini já mostrou que não entende muita coisa de Libertadores. Deu para ver muita dificuldade no jogo do São Paulo - começou.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- E outra, a torcida pegou no pé, pode ganhar três jogos seguidos. Perdeu, vai sair. Eu optaria por outro treinador, hoje eu arriscaria o Sampaoli no São Paulo. Tem que trazer um doido aí - completou o ex-jogador, que conquistou Paulistão, Libertadores e Mundial.