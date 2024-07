Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 22:29 • São Paulo (SP)

Após revelar conversa franca com o técnico Luís Zubeldía, o atacante Ferreirinha passou a ganhar mais chances no time do São Paulo e vem fazendo valer sua vaga no time titular. O jogador, que marcou um dos gols do time contra o Bahia, voltou a marcar nesta 14ª rodada, contra o Athletico, na Ligga Arena. Nas redes sociais, a torcida tricolor celebrou a boa atuação do jogador. Confira.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

+ Contratações do São Paulo em 2024: tudo sobre o vai e vem do mercado

Ferreirinha viciado em fazer golaço, pqp — Miih (@miih_g7) July 4, 2024

Ferreirinha na seleção ontem iria colocar a Colômbia no bolso

o cara é foda — a. (@histrangerw) July 4, 2024

Ferreirinha conversou com o técnico e disse q não tava se sentido importante. Ganhou uma oportunidade e soube aproveitar. O maluco ta comendo todo mundo a três jogos e não sai mais da titularidade — ga🐝 (@G4bslima) July 4, 2024

vo meter o nome do meu filho de ferreirinha — ۪dudu (@dudabbie) July 4, 2024

Absurdo o que joga o Ferreirinha!! — soUza01 (@so_uza01) July 4, 2024