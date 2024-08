Ferreira tem lesão diagnosticada e vira desfalque no São Paulo

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 13:10 • São Paulo (SP)

O atacante Ferreira, do São Paulo, que deixou o gramado do Allianz Parque nos primeiros minutos do Choque-Rei deste domingo (18), passou por exames na manhã desta segunda-feira (19) e teve diagnosticado um estiramento muscular na coxa esquerda.

Ferreira foi um dos quatro titulares do Tricolor no clássico contra o Palmeiras, mas deixou o campo com menos de 10 minutos de jogo. O prazo de retorno, no entanto, ainda não foi informado. Os jogadores foram poupados em razão da decisão na Libertadores, contra o Nacional-URU, que acontece nesta quinta-feira (22), e vale vaga nas quartas de final.

Contando com o atacante, o Tricolor perdeu seis jogadores no estádio do rival por lesões dos mais variados tipos (ligamentar e muscular). Após a partida, o meia-atacante Lucas Moura, do São Paulo, falou sobre o que acha de gramados sintéticos.

- Difícil apontar qual foi o motivo. Sobre a grama sintética, sou totalmente contra, eu adoraria falar sobre esse assunto um dia, mas hoje não é o momento para falar disso. Enfim, espero que o Ferreira se recupere bem, o Patryck se recupere bem, foi feia a situação dele. Vamos pensar agora no Nacional-URU, na quinta-feira (22), que temos uma decisão muito importante - disse o camisa 7.

