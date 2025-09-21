menu hamburguer
São Paulo

Escalação do São Paulo: Crespo terá time alternativo em clássico contra o Santos

Tricolor encara o Peixe no domingo, dia 21 de setembro

Crespo, técnico do São Paulo
imagem cameraSão Paulo terá time alternativo contra o Santos (Foto: Fernando Moreno/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1Izabella Giannola
Setorista
Dia 21/09/2025
19:29
  • Mais Notícias

O São Paulo encara o Santos neste domingo, dia 21 de setembro, às 20h30 (de Brasília) na Vila Belmiro. O time divulgou a escalação para o confronto e terá um elenco mais alternativo. No gol, Young entra no lugar de Rafael.

Sem Cédric e sem os retornos de Lucas Moura e Oscar, alguns reforços terão a chance de somar minutos e se firmar na equipe. Hernán Crespo manterá o esquema com três zagueiros, com Tolói, Negrucci e Sabino. Negrucci deve jogar como zagueiro, mas mais centralizado.

Mailton, Alisson, Luan, Rodriguinho e Wendell completam o sistema. Será a primeira oportunidade de Maílton como titular desde que chegou ao São Paulo; a estreia ocorreu contra a LDU, na derrota por 2 a 0, em Quito.

Ferreira e Dinenno formam o ataque. Gonzalo Tapia está suspenso e retorna apenas na próxima rodada.

O Peixe entrou em campo pela última vez no domingo da semana passada (14) e empatou por 1 a 1 diante do Atlético-MG, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (14), pelo Brasileirão. No meio da semana, a equipe voltou a campo diante da LDU, em Quito, na última quinta-feira (18), no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Este será o primeiro San-São de Hernán Crespo neste seu retorno ao São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo será composta por Young, Rafael Tolói, Arboleda e Sabino; Maílton, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Wendell; Ferreira e Dinenno.

Escalação do Santos

O Peixe está escalado com Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.

