Escalação do São Paulo: veja o time que encara o Botafogo neste domingo

Com time misto e três zagueiros, o técnico Luis Zubeldía divulgou há pouco a escalação do São Paulo para o jogo com o Botafogo neste domingo (8), pela última rodada do Brasileirão. Com a 6ª colocação do Brasileirão já definida, o tricolor paulista optou por poupar jogadores.

➡️São Paulo: fiel da balança, Tricolor não perdeu para o Botafogo em 2024

A opção por uma equipe alternativa é para evitar o risco de lesões. Ainda que a temporada se encerre neste domingo, a próxima se inicia em pouco mais de um mês. Assim, o São Paulo optou por preservar alguns dos principais atletas.

Entre os poupados estão Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Calleri. Welington, que vai jogar no Southampton, também não atua neste dominto. E Erick foi liberado para resolver questões particulares.

Dessa forma, a escalação do São Paulo para encarar o Botafogo tem Jandrei; Ruan, Alan Franco e Sabino; Igor Vinicius, Santi Longo, Bobadilla, Marcos Antônio, Nestor e Patryck; André Silva e William Gomes.

Escalação do São Paulo alternativa pode ajudar o Botafogo

Na 6ª colocação com 57 pontos na tabela do Brasileirão, o São Paulo não pode mais ser alcançado pelo Corinthians, que está 7º com 53, nem buscar a 5ª posição, já que Fortaleza e Internacional — que se enfrentam neste domingo — já têm 65. Assim, o tricolor paulista já tem sua posição definida.

Mas, apesar de o São Paulo não ter mais nenhuma pretensão no Brasileirão, o jogo é decisivo para o Botafogo. Líder do Brasileirão com 76 pontos, o alvinegro carioca precisa apenas de um empate para se sagrar campeão brasileiro.

O Botafogo pode ser campeão até mesmo se perder para o São Paulo neste domingo. Nesse caso, contudo, dependerá de um tropeço do Palmeiras, que joga em casa com o Fluminense no mesmo horário. O Flu, por sua vez, ainda corre risco de rebaixamento.