Escalação do São Paulo: time de Zubeldía tem novidades

O São Paulo está escalado para enfrentar o Sport nesse jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. Com baixas importantes como Oscar e Lucas Moura, Luis Zubeldía promoveu algumas mudanças.

continua após a publicidade

Nos últimos jogos pelo Campeonato Paulista, o treinador testou a formação com três zagueiros. O esquema foi mantido, com Alan Franco, Arboleda e Sabino. Igor Vinícius, lateral-direito de origem, foi escalado também e deve estar mais centralizado, assim como Wendell.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Luiz Gustavo volta para o meio de campo e é uma das maiores novidades. O jogador enfrentou uma fratura no dedo do pé nesse começo de temporada e agora retorna, de fato, para a temporada. O time jogará com três volantes.

continua após a publicidade

➡️São Paulo quita parte da dívida com Grêmio por Ferreira: veja valores e detalhes

Sem os veteranos, o ataque é formado por Luciano e Calleri, como era esperado. Entre os relacionados, no banco de reservas, estão jogadores da base como Negrucci, Ryan, Lucas Ferreira e Matheus Alves.

A bola rola no estádio do Morumbis às 18h30 (de Brasília). Esse é o retorno do Tricolor após a eliminação na semifinal do Paulistão.

São Paulo estreia no Brasileirão em casa (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo com uma escalação formada por: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Igor Vinicius, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Alisson e Wendell; Luciano e Calleri.