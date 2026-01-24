O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Palmeiras no clássico deste sábado, 24 de janeiro, na Arena Barueri. A bola rola às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O Tricolor vai a campo com força máxima para a decisão, porém sem Lucas Moura. O meia, que teve a temporada 2025 marcada por lesões, não foi relacionado por conta do gramado sintético da Arena Barueri. No último ano, o jogador se posicionou contra partidas disputadas nesse tipo de piso.

Na formação, Rafael começa no gol, enquanto Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz compõem a defesa. O meio de campo será formado por Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano. No ataque, Lucca e Tapia.

Calleri, que também atravessou um período marcado por problemas físicos, optou por jogar, mesmo diante da questão do gramado sintético.

O Tricolor está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O time precisa da vitória para não se complicar mais ainda. A equipe de Hernán Crespo vem de uma derrota por 3 a 2 contra a Portuguesa, em partida que aconteceu na última quarta-feira.

Hernán Crespo definiu time para clássico (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Veja a escalação do São Paulo

Escalação do Palmeiras

O Palmeiras chega escalado com Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurcio; Allan, Flaco López e Ramón Sosa.