Ela faturou no total US$ 632,5 mil, sendo US$ 605 mil somente pelo troféu invicto em simples com suas quatro vitórias, e mais US$ 55 mil nas duplas (este a ser dividido com a russa Veronika Kudermetova). Em reais, a brasileira receberia R$ 3,162 milhões brutos, sem contar os descontos de impostos. A premiação é um pouco maior do que a semifinal de Roland Garros, onde havia faturado US$ 630 mil e até então era a maior de sua carreira.