Cuiabá venceu em casa o São Paulo por 2 a 0 pelo Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 21:15 • Cuiabá (MT)

O São Paulo tropeça pro Cuiabá e vê busca do G4, e a vaga direta para a Libertadores, ficar cada vez mais difícil. O Dourado venceu o Tricolor por 2 a 0 na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão, neste sábado (5). Com direito a lei do ex, Bruno Alves abriu o placar, que foi ampliado por Clayson ainda no primeiro tempo.

Embora o resultado tenha sido positivo, nesta rodada, o Cuiabá não mudava de posição na tabela do campeonato, agora com 26 pontos, o Dourado se manteve na vice-lanterna. Para o São Paulo também não teve alteração que, sem pontuar, continua na 5ª colocação, com 47 pontos.

Como foi o jogo?

O jogo começou com o balanço de redes. Para conquistar os três pontos, o Cuiabá foi em busca de abrir o placar nos minutos iniciais, e conseguiu. Ainda nos 3 minutos, Bruno Alves de bicicleta marcou o primeiro para o Cuiabá. A jogada começou com a falta batida por Clayson, assim, a bola foi para área de defesa do São Paulo que, após desvio do Pitta de cabeça, sobrou para o zagueiro, quem aproveitou muito bem.

Embora com maior posse de bola, o São Paulo viu o domínio do jogo ficar com o Cuiabá. O Tricolor não conseguiu ter sucesso na área do Dourado, além de mostrar dificuldade em criar oportunidades.

Ao fim do primeiro tempo, mais uma definição para o Dourado e mais um erro de defesa do Tricolor. Em uma saída de bola ruim, Rafinha toca sem força para Bobadilla, que perde a dividida com Lucas Fernandes. Clayson recebe o passe certeiro e bate muito bem no ângulo de Rafael. Já o clube paulista encontrou muita dificuldade na primeira parte do confronto, com apenas três finalizações e nenhuma chance clara de gol.

No volta do intervalo, o São Paulo retornou melhor para o gramado da Arena Pantanal e atacou mais, mas ainda sem conseguir reais chances de sucesso. O duelo teve seu momento de esfriar, ao ser interrompido por Daronco duas vezes por uma polêmica incomum: erro na calibragem das bolas disponíveis.

As oportunidades individuais começaram a aparecer para o Tricolor, porém sem sucesso, graças a boa marcação de Bruno Alves. Assim, o Cuiabá aproveitou para voltar ao jogo, com quase seu terceiro gol no duelo, que terminou com chute para fora de Ramon. O jogo finalizou sem mais definições, garantindo a vitória do Dourado.

O que vem pela frente?

Para abrir a próxima rodada, o São Paulo recebe o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa, já que terá shows do Bruno Mars no Morumbi. O duelo será às 21h45 (de Brasília) no dia 16 de outubro, logo após a data Fifa. Já na luta para se livrar do Z4, o Cuiabá enfrenta o Atlético-GO no dia 18 de outubro, às 19h (de Brasília), no Castelo do Dragão.

Cuiabá e São Paulo se enfrentaram pela 29ª rodada do Brasileirão. (Foto: Gil Gomes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2X0 SÃO PAULO

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO



🗓️ Data e horário: sábado, 5 de outubro de 2024, às 19h;

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT);

🥅 Gols: Bruno Alves (3‘/1ºT) (1-0); Clayson (41'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Fernandes, Jonathan Cafu, Matheus Alexandre (CUI); André Silva, Arboleda (SP)

🧑‍🤝‍🧑 Público presente:

⚽ ESCALAÇÕES

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Fernando Sobral (Guilherme Madruga), Lucas Fernandes (Jonathan Cafu) e Ramon; Gustavo Sauer (Denilson), Isidro Pitta (Lucas Mineiro) e Clayson (André Luís).



SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Sabino e Jamal Lewis (Liziero); Luiz Gustavo, Bobadilla (Rodrigo Nestor), Wellington Rato (William Gomes) e Luciano; Lucas Mouras e André Silva.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

4️⃣ Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/RS)