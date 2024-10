Estreia de Jamal como titular, São Paulo define escalação contra Cuiabá

Jamal Lewis, lateral-esquerdo recém-contratado do São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 18:45 • Cuiabá (MT)

Jamal Lewis começará a partida como titular pela primeira vez desde que chegou ao São Paulo. Com desgaste físico, o lateral-esquerdo Welington foi poupado por Zubeldía, o que abriu espaço para o jovem inglês no duelo contra o Cuiabá deste sábado (5), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá.

➡️Cuiabá x São Paulo: onde assistir, escalações e horário pelo Brasileirão

O jogo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, é fundamental na batalha do São Paulo de se manter no G4, conquistando assim vaga na Libertadores. Com 47 pontos, o Tricolor tem apenas um ponto a menos que o Flamengo, que está na quarta posição.

Vale lembrar que, além de Welington, o São Paulo não pode contar com mais três baixas para o duelo. Após receberem o terceiro amarelo, o zagueiro Alan Franco e o centroavante Calleri estão suspensos, e Ferreirinha ainda está em recuperação da lesão no tendão do quadríceps da coxa esquerda.

O São Paulo escalado para o confronto conta com: Rafael; Jamal, Arboleda, Sabino, Rafinha; L. Gustavo, Bobadilla, Lucas; André Silva, Luciano e Rato.

Já o Cuiabá entra com: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Pitta, Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Ramon, Clayson, Alan Empereur, Bruno Alves e Fernando Sobral.