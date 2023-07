Jogando com uma escalação alternativa, o São Paulo apostou nos contra-ataques para tentar surpreender o Bragantino. No entanto, o Massa Bruta ficava mais com a bole e levava perigo ao Tricolor. A melhor chance da etapa inicial foi do Bragantino, com chute de Sorriso, que Matheus Belé, estreante como titular no profissional, tirou em cima da linha.