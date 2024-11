Em busca da artilharia, Lucas tem números expressivos no São Paulo em 2024

Lucas em ação pelo São Paulo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 09/11/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Lucas Moura é um dos pilares do time do São Paulo desde que chegou ao time, em 2023. O meia-atacante também é uma peça-chave da equipe de Luis Zubeldía que busca uma vaga entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão. Neste sábado (9), contra o Athletico, no Morumbis, o camisa 7 terá mais uma chance de provar que pode fazer a diferença.

Ao menos é o que tem acontecido nos últimos jogos. Apesar da oscilação do time no Brasileirão, os últimos resultados foram positivos. Lucas Moura, inclusive, tem nove gols e está a apenas dois de empatar com Estêvão, do Palmeiras, e Pedro, do Flamengo, na artilharia do Brasileirão.

Além de marcar o terceiro gol na vitória do Tricolor sobre o Bahia, o camisa 7 balançou as redes nas vitórias diante de Corinthians, por 3 a 1, e Vasco, por 3 a 0, passando em branco apenas na derrota para o Cuiabá, por 2 a 0, e no empate com o Criciúma, por 1 a 1.

Nesta temporada, em 42 jogos disputados, Lucas tem 13 gols marcados, além oito assistências, totalizando 21 participações em gols do time do São Paulo até o momento.

Um provável São Paulo contra o Athletico tem: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

Baixas para o duelo

Além do possível desfalque do lateral-esquerdo Welington, o zagueiro Arboleda também não deve entrar em campo. O beque levou uma pancada na perna direita, iniciou tratamento e será reavaliado para saber se terá condições de jogo. Caso não entre em campo, a dupla de zaga titular deve ser Alan Franco e Sabino. Eles atuaram juntos na vitória sobre o Bahia, mas o equatoriano entrou no segundo tempo, quando Sabino foi improvisado na lateral esquerda.

A lateral-esquerda do São Paulo, aliás, segue sendo um problema para o técnico argentino. Jamal Lewis foi escolhido para ser titular na última rodada, mas não rendeu o esperado e Zubeldía continuou a partida com Sabino pelo lado. O norte-irlandês deve atuar como titular novamente neste sábado.

