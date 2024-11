Além de problema na lateral, Zubeldía pode ter baixa na zaga do São Paulo

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 08/11/2024 - 13:35 • São Paulo (SP)

A reta final do Brasileirão está um pouco mais complicada do que o técnico Luis Zubeldía esperava. Em busca de uma vaga direta para a Libertadores, o São Paulo pode ter mais uma baixa na próxima rodada, contra o Athletico, no Morumbis, neste sábado (9). Além do possível desfalque do lateral-esquerdo Welington, o zagueiro Arboleda também não deve entrar em campo.

O beque são-paulino levou uma pancada na perna direita no último treinamento da equipe e iniciou tratamento. Ele será reavaliado para saber se terá condições de jogo. Caso não entre em campo, a dupla de zaga titular deve ser Alan Franco e Sabino. Eles atuaram juntos na vitória sobre o Bahia, mas o equatoriano entrou no segundo tempo, quando Sabino foi improvisado na lateral esquerda.

A lateral-esquerda, aliás, segue sendo um problema para o técnico argentino. Jamal Lewis foi escolhido para ser titular na última rodada, mas não rendeu o esperado e Zubeldía continuou a partida com Sabino pelo lado. O norte-irlandês deve atuar como titular novamente neste sábado, já que Welington trata um edema na coxa esquerda.

Para a próxima temporada, é provável que a diretoria tricolor busque por outra peça, pois Welington vem sendo praticamente a única, enquanto o jovem Patryck está em fase final de recuperação de lesão, mas pouco vinha sendo aproveitado. Michel Araújo, outro jogavor que já foi improvisado no setor, também está fora de embate em razão de lesão.

O São Paulo, que tem 54 pontos e está em sexto lugar, volta a campo no próximo sábado (9), às 21h, para encarar o Athletico, no Morumbis, pela 33ª rodada do Brasileirão.

