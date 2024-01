- Gosto muito do Dorival. Gosto muito do estilo de jogo do Diniz. Também a gestão de pessoas do Renato Gaúcho, do qual fui atleta. De fora, gosto muito do Guardiola, alguns conceitos do Klopp. E também o Evaristo Piza, que me deu a primeira oportunidade, quando eu ainda cursava educação física. Sempre cito ele como forma de gratidão, como alguém que me estendeu a mão.