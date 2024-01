- Quando houve o contato do Palmeiras, você se sente valorizado, você tem o reconhecimento de um clube que vem ganhando tudo, o maior campeão do Brasil. Mediante isso, as coisas não deram certo. Você vai falar não? Não tem como, você está vindo para o maior campeão do Brasil. Fui bem recepcionado pelos meus companheiros e os funcionários. Algumas pessoas ficaram chateadas, mas outras ficaram felizes - afirmou o jogador de 25 anos.