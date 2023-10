Após a vitória do São Paulo por 2 a 1 no clássico contra o Corinthians, o meio-campista Rodrigo Nestor relatou estar vivendo a 'semana dos sonhos'. O jogador está em alta com a torcida, especialmente graças às participações nos gols que garantiram ao Tricolor o título inédito da Copa do Brasil - o camisa 11 deu a assistência para o gol de Calleri, no jogo de ida, e marcou o gol do título na segunda partida.