Sorteio da Libertadores: veja como ficou o grupo do São Paulo

O São Paulo conheceu na noite desta segunda-feira (17), os rivais da Libertadores para esta temporada. O Tricolor está no grupo D, ao lado de Talleres, da Argentina, Libertad, do Paraguai, e Alianza Lima, do Peru.

A equipe argentina tem um retrospecto recente de jogos duros contra o São Paulo. Em 2019, o Tricolor foi eliminado pelo Talleres na fase prévia da Libertadores, frustrando o time brasileiro de avançar à fase de grupos.

No ano passado, novamente as duas equipes se reencontraram. Na Argentina, vitória do Talleres. No último jogo da fase de classificação, o São Paulo entrou pressionado. Só a vitória interessava para o time ser o primeiro da chave. O 2 a 0 no placar não refletiu a dificuldade do triunfo tricolor.

Os outros rivais são tradicionais. O Libertad, do Paraguai, e o Alianza Lima, do Peru, que eliminou o Boca Juniors na fase prévia da atual Libertadores.

Tricampeão da Libertadores em 1992, 1993 e 2005, o São Paulo quer reconquistar o protagonismo na competição continental. No ano passado, o time foi eliminado nas quartas de final pelo Botafogo, que depois conquistou o título do torneio.

Para este ano, o São Paulo aposta muito na Libertadores. O time aliviou a folha salarial, negociando jogadores para poder trazer atletas como Oscar, Wendell e Enzo Díaz.