São Paulo define futuro de Cédric Soares

O São Paulo deve renovar o contrato do lateral-direito Cédric Soares, chegou ao clube em janeiro com contrato até abril. O bom rendimento do jogador chamou atenção da diretoria e da comissão técnica, que confirmou a intenção de renovar o contrato do atleta.

A informação foi confirmada por Carlos Belmonte durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores realizado na sede da Conmebol na última noite. O diretor de futebol do Tricolor explicou que o contrato de Cédric possui uma cláusula de renovação automática e destacou que as partes estão próximas de um acerto.

Ao que tudo indica, faltam alguns detalhes para assinar a renovação, mas até o momento tudo está sendo visto por bons olhos.

– Cédric renova. Estamos muito felizes com o rendimento dele. Na verdade, já temos uma renovação automática, ambas as partes podem recusar, mas a gente já tem um acerto inclusive financeiro para após esses três meses. Então a expectativa é de que ele renove - disse em entrevista realizada durante o evento ao portal "Arquibancada Tricolor".

Cédric foi citado por Belmonte durante sorteio da Conmebol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Ex-Arsenal, Cédric deve ter seu acordo renovado até o final de dezembro. O lateral estava sem clube desde o fim da temporada 2024. No São Paulo, seu desempenho conquistou a confiança de Luís Zubeldía, o que garantiu a titularidade do lateral na posição inclusive em decisões.