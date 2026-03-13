Desfalque contra a Chapecoense, Enzo Díaz tem prazo de retorno ao São Paulo
Lateral-esquerdo foi desfalque na partida de estreia de Roger Machado; saiba prazo de retorno do jogador
Desfalque na partida de estreia do técnico Roger Machado no comando do São Paulo, quando o time venceu a Chapecoense por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (12), no Canindé, pela quinta rodada do Brasileirão e assumiu a ponta da tabela, o lateral-esquerdo Enzo Díaz não preocupa para mais jogos.
O jogador foi diagnosticado com uma tendinopatia no adutor esquerdo e viu Wendell assumir a posição, mas deverá estar à disposição da comissão técnica já no próximo desafio do Tricolor, marcado para domingo (15), contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, pela sexta rodada do Nacional.
O argentino vinha sendo titular sob o comando do até então técnico Hernán Crespo, atuando em nove jogos do São Paulo nesta temporada. O clube, no entanto, informou que Enzo Díaz fará atividades individualizadas de aprimoramento físico.
Com a vitória nesta rodada do Brasileirão, o Tricolor assumiu de forma isolada a ponta da tabela, com 13 pontos em cinco jogos e ainda nenhuma derrota. O time iniciou a partida como vice-líder, mas viu o rival Palmeiras perder para o Vasco e abriu vantagem na liderança.
