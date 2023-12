Data: 12/12/1993

Local: Estádio Nacional de Tóquio - Japão

Árbitro: Joel Quinou (França)

Público: 52.275 pessoas

Gols: Palhinha (19 do 1T), Toninho Cerezo (14 do 2T) e Müller (41 do 2T) - São Paulo; Massaro (3 do 2T) e Papin (33 do 2T) - Milan.