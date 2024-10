Desempenho fora de casa afeta busca do São Paulo por vaga na Libertadores

Luis Zubeldía em partida do São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 29/10/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

O desempenho fora de casa no Campeonato Brasileiro pode atrapalhar o São Paulo na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Até o momento, o Tricolor Paulista venceu apenas quatro partidas longe do Morumbis na competição, acumulando 16 dos 45 pontos em disputa.

+ Pablo Maia fala do período de recuperação de lesão no São Paulo: ‘Respeito o processo’

Das sete rodadas que restam no Brasileirão, quatro serão realizadas fora da capital paulista. Após o empate em 1 a 1 com o Criciúma no sul do país, o técnico Luis Zubeldía voltou a comentar a busca por uma vaga direta no torneio continental e ressaltou as dificuldades que a equipe vai enfrentar até o começo de dezembro.

- Pensamos em estar o mais acima possível na tabela pensando na Libertadores. Vai ser duro, difícil. Temos sete rodadas e como falei há algumas semanas, é só ver o que acontece em cada rodada. Vai ser duro, difícil, mas vamos até o dia 8 de dezembro - afirmou o treinador argentino.

Com 51 pontos conquistados, o São Paulo ocupa a sexta colocação na tabela de classificação, três pontos atrás do Flamengo, primeiro clube dentro do G-4. O Rubro-Negro, no entanto, enfrenta o Internacional, concorrente direto, na próxima rodada.

Ausente no duelo contra o Criciúma devido a um incômodo no músculo adutor da coxa direita, Bobadilla realiza tratamento com o departamento médico e deve estar à disposição da comissão técnica para o jogo com o Bahia, na Arena Fonte Nova. Assim como o lateral Welington, que retorna após cumprir suspensão automática.

Arboleta e Rato em campo durante a partida entre Criciúma x São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Tabela do São Paulo no Campeonato Brasileiro

Bahia x São Paulo - 32ª rodada

São Paulo x Athletico - 33ª rodada

RB Bragantino x São Paulo - 34ª rodada

São Paulo x Atlético-MG - 35ª rodada

Grêmio x São Paulo - 36ª rodada

São Paulo x Juventude - 37ª rodada

Botafogo x São Paulo - 38ª rodada