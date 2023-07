A 'zica' envolvendo lesões no estádio do Palmeiras ainda não foi embora. Embora o São Paulo tenha se classificado, e com uma boa vantagem, para as semifinais da Copa do Brasil, perdeu um dos atletas que mais estava se destacando no meio de campo. Gabriel Neves teve duas fraturas na região da costela constatadas após o clássico desta quinta-feira (13).