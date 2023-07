- Seria fundamental (manter os jogadores). Não podemos quebrar este ciclo de forma alguma. Começamos a adquirir um padrão e uma consistência. Isso é fundamental. Nunca exigi contratações. Por isso eu valorizo os meus trabalhos. Cada equipe foi formada com os jogadores que encontrei no local. Sempre valorizo a base. Procuro ter um cuidado muito grande com meus jogadores. Tento tirar o máximo de cada um deles. Uma equipe motivada, bem treinada, nos entrega coisas que, de repente, parecem inatingíveis. Tendo uma comunhão e lisura com os atletas, eles se preparam para entregar mais - disse Dorival após a vaga na Copa do Brasil.