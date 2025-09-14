menu hamburguer
São Paulo

Crespo promove reestreia no São Paulo contra o Botafogo; veja a escalação

Tricolor encara o Glorioso no MorumBis

imagem cameraCrespo promoveu mudanças no Tricolor (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 14/09/2025
16:34
Crespo promoveu mudanças na escalação do São Paulo para a partida contra o Botafogo, neste domingo (14), no MorumBis. A bola rola às 17h30 (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino conta com um estreante entre os onze iniciais.

O zagueiro Rafael Tolói, reforço da última janela de transferências, começa o jogo entre os titulares. Será um reencontro com a torcida. O ítalo-brasileiro vestiu a camisa do Tricolor entre 2012 e 2015. Rigoni, outra contratação do São Paulo, inicia o duelo no banco.

Maílton, lateral-direito vindo da Chapecoense, também inicia o jogo entre os reservas. Por outro lado, Crespo terá sete desfalques perante ao Botafogo. Calleri, Lucas, Oscar, Ferreirinha e André Silva são baixas por problemas médicos. Bobadilla e Luciano cumprem suspensão.

O São Paulo inicia o confronto com: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Dinenno e Tapia.

O Botafogo, comandado por Davide Ancelotti, também sofre com desfalques, e não poderá contar com os atacantes Artur e Arthur Cabral. A equipe começa o jogo com: Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal; Newton, Allan, Daniloe Jeffinho; Savarino e Chris Ramos.

Crespo, técnico do São Paulo
Crespo promoveu mudanças na equipe do Tricolor (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Confronto direto pelo G-6

O São Paulo ocupa a sétima colocação com 32 pontos em 22 partidas, enquanto o Botafogo é o sexto lugar, com 35 pontos, mas com dois jogos a menos. Os seis primeiros do Brasileirão garante vaga à próxima Libertadores.

No primeiro turno, São Paulo e Botafogo empatara por 2 a 2, no Nilton Santos. O Tricolor vem de uma derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, enquanto o Glorioso goleou o Bragantino por 4 a 1.

