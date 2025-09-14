Entenda por que São Paulo x Botafogo será em horário alternativo
Equipes se enfrentam às 17h30 pela 23ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo (14), às 17h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão. Apesar da hora pouco comum para partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, o duelo terá transmissão da TV Globo para todo o Brasil. Mas, afinal, por que o jogo acontecerá nesse horário?
Vidente aponta favorito para São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão
Fora de Campo
São Paulo reencontra o Botafogo no Morumbis e duelo abre ‘maratona decisiva’ para o elenco
São Paulo
Botafogo tem desfalques contra o São Paulo; veja provável escalação
Botafogo
➡️ Botafogo divulga relacionados para jogo contra o São Paulo e tem desfalques no ataque
A explicação está no calendário do Glorioso. A equipe carioca enfrentou o Vasco na última quinta-feira (11), às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Regulamento Geral de Competições (RGC), documento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que estabelece as regras de todos os campeonatos de futebol realizados no país, prevê intervalo mínimo de 66 horas entre partidas.
Desta forma, como o clássico entre Botafogo e Vasco no estádio Nilton Santos terminou por volta das 23h30, o Alvinegro não poderia entrar em campo no tradicional horário das 16h. Desta forma, como a TV Globo escolheu transmitir a partida do Morumbis neste domingo (14), precisou adaptar a grade de programação para exibir o jogo pelo Brasileirão.
➡️ Líderes da coalizão do São Paulo definem cronograma para sucessão de Casares
Confira as informações do jogo entre São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X BOTAFOGO
23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 17h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Premiere, SporTV, GE TV
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Tolói, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Enzo; Rigoni e Ferreirinha.
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo (Newton) e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Montoro; Chris Ramos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias