O gol marcado por Rodrigo Nestor na final da Copa do Brasil é um bom retrato da importância que as categorias de base têm hoje no planejamento do São Paulo. E ao que tudo indica, mais jogadores devem ser aproveitados no elenco principal em 2024. Pelo menos foi o que garantiu o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, em entrevista ao podcast 'Terrabolistas'.