Confusão em jogo do São Paulo danifica cadeiras e até camisa de torcida rival é encontrada

23/08/2024

Na manhã seguinte à classificação para as quartas-de-final da Copa Libertadores, o São Paulo contabilizou os danos causados pelo confronto entre torcedores do Nacional (URU) e a Polícia Militar na arquibancada do Morumbis. Ao todo, 65 cadeiras foram destruídas e serão substituídas até o próximo jogo do time, contra o Vitória, no próximo domingo (25), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cadeiras danificadas retiradas da arquibancada do Morumbis (Foto: Divulgação São Paulo)

Durante a briga, o jogo ficou paralisado por cerca de sete minutos após o segundo gol do São Paulo, e até atletas dos dois times chegaram a se aproximar do local da confusão para pedir calma. Ao todo, 21 pessoas envolvidas foram detidas, segundo o delegado César Saad, do Drade (Delegacia de Repressão dos Delitos de Esporte). Saad afirmou também que foram encontrados um boné e uma camisa de uma torcida organizada do Palmeiras entre os objetos recolhidos.

Arquibancada do Morumbis após a briga entre torcedores do Nacional (URU) e a Polícia Militar (Foto: Divulgação São Paulo)

Confira a nota emitida pelo São Paulo na manhã desta sexta-feira (23):

"O São Paulo FC informa que, nesta manhã, foi realizada a avaliação de danos no MorumBIS na área da torcida visitante. Foram quebrados ou arrancados um total de 65 assentos.

O Clube já providenciou imediatamente a substituição por novas cadeiras, que estarão instaladas para o jogo deste domingo."