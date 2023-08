Nesta segunda-feira (21), o São Paulo voltou a treinar no CT da Barra Funda na parte da tarde. Na terça-feira (22), se reapresenta às 10h (de Brasília). No período da tarde também, em um voo fretado, embarca para a capital do Equador, palco da partida. Em Quito, na quarta-feira (23), o Tricolor fará mais um treino. No caso, às 17h30 (de Brasília), no CT do Independiente Del Valle.