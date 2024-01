PAULO PEZZOLANO - uruguaio, 40 anos

Atualmente no Valladolid, da Espanha, foi o último nome a surgir no radar do Tricolor. Pezzolano ficou conhecido no futebol brasileiro por comandar o Cruzeiro na campanha de retorno à Série A depois de três anos na segunda divisão.



O uruguaio tem carreira breve e, por isso, não conta com grandes campanhas no seu currículo. Sua trajetória à beira dos gramados iniciou em 2016, no comando do Montevideo Torque City, do seu país natal. Em seu país, também dirigiu o Liverpool antes de trabalhar no futebol mexicano, quando foi técnico do Pachuca, último clube de Pezzolano antes de desembarcar no Brasil.