>A TORCIDA QUE CONDUZ ESTARÁ PRESENTE MAIS UMA VEZ

O técnico Dorival Júnior tem repetido nos últimos dias que o seu maior título no comando do São Paulo até aqui é a retomada da autoestima do torcedor tricolor. De fato, a relação entre elenco e arquibancadas tem sido fundamental para o sucesso do Tricolor até aqui. Além dos recordes de público batidos pela torcida a cada jogo no Morumbi, a festa no início e durante os jogos tem relembrado os velhos tempos do estádio em jogos de Libertadores.