E de fato, nestes quase três anos de gestão, o Tricolor conseguiu importantes marcas no que diz respeito ao legado esportivo. Nesta linha do tempo, o maior destaque foi para a conquista do Campeonato Paulista de 2021. Além de ter vencido o rival Palmeiras na decisão, rompeu um jejum de títulos que era mantido pelo clube do Morumbi desde 2012.