Beraldo foi a grande revelação deste ano e está prestes a render um valor milionário para o Tricolor. Tendo seus primeiros passos no profissional no começo da temporada, ainda sob o comando de Rogério Ceni, conseguiu se firmar na zaga e entrou no radar da Europa. Agora, lida com uma proposta do PSG estimada em 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual).