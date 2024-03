Carpini comandou o Tricolor em vitória neste domingo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 20:19 • São Paulo (SP)

O São Paulo de Thiago Carpini sofreu para vencer o Ituano por 3 a 2, neste domingo (10), pela última rodada do Paulistão. Com o gol marcado nos últimos minutos, o Tricolor evitou o que seria uma desclassificação histórica.

Após o jogo, o treinador cutucou o fato de que o clube poderia estar eliminado mesmo com uma das melhores campanhas do Estadual e ressaltou que o grupo do Tricolor é o mais complicado do torneio. Além disso, ele afirmou que poderia ter mais pontos, como uma indireta sobre a suposta arbitragem prejudicial à equipe do Morumbis em alguns jogos do Campeonato Paulista.

- Vejo a campanha satisfatória. (...) Implementamos ideias novas, suprimos algumas ausências no elenco com lesões. Não tivemos o Pablo Maia, Calleri saiu por lesão. Se colocarmos um panorama para o futuro tendo que nos reinventar, fomos a terceira melhor campanha. O sufoco foi porque caímos na chave mais complicada, com São Bernardo e Novorizontino. O São Paulo poderia ter ficado fora com 20 pontos, é o regulamento. Apesar de que poderíamos estar hoje classificados, vocês sabem o que estou falando. Poderíamos estar em uma situação em que o aspecto emocional não tivesse interferido tanto.

Sobre o jogo, Carpini explicou que tentou manter o resultado favorável quando ainda estava 2 a 1 para o São Paulo, com a entrada de novos nomes. Ele ficou satisfeito com o desempenho.

- Optei em fortalecer o setor defensivo e controlar o jogo com Rafinha e James. Ficaria um jogo seguro com 25, 30 minutos. Caminhava para um jogo mais tranquilo, com o Ituano sem pressionar muito a nossa saída. A ideia era proteger a entrada da área, tirar as dobras pelos lados. Em muitos momentos aconteceu. Daquilo que pensamos para proteger, aconteceu. Foram mais falhas em tomadas de decisões. Fiquei contente, mas claro que são situações a serem melhoradas - disse.

Thiago Carpini, técnico do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

As quartas de final estão marcadas para domingo (17), e o São Paulo jogará contra o Novorizontino, no Morumbi.