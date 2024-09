Calleri se revolta com lance no final da partida entre Atlético-MG x São Paulo

Foto: Gilson Lobo/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 06:26 • São Paulo (SP) • Atualizada em 13/09/2024 - 08:12

O atacante Calleri, do São Paulo, deixou o gramado da Arena MRV revoltado com uma suposta cotovelada que levou do zagueiro do Atlético-MG Battaglia, após a partida entre as equipes, que classificou o time mineiro para a semifinal da Copa do Brasil. Segundos antes de o árbitro Ramon Abatti Abel apitar o fim do jogo, o argentino ficou caído no gramado em razão da disputa na área.

– Eu não quero falar do juiz, é chato, muito repetitivo. O cara me deu cotovelada, tenho dois pontos na cara. Não é possível que o VAR não veja. Ultimamente não tamos dando sorte com arbitragens. Não deveria falar, sou jogador. Mas não estamos tendo sorte juiz e VAR – disse Calleri, após a partida em Belo Horizonte.

Na jogada, no entanto, a arbitragem não considerou falta, ainda que Calleri tenha mostrado marcas em seu pescoço. Assim que o argentino se levantou, o jogo foi encerrado.

Com a eliminação, agora, o Tricolor volta suas forças para o Brasileirão. No domingo (15), o time de Luis Zubeldía volta à capital mineira para enfrentar o Cruzeiro, pela 26ª rodada. Além disso, o Tricolor ainda está na disputa da Libertadores.

