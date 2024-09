Calleri se diz ‘culpado’ por eliminação do São Paulo na Libertadores: ‘Eu sou o responsável’

Copiar Link

Publicada em 26/09/2024

Jonathan Calleri foi um dos principais personagens do duelo entre São Paulo e Botafogo, que terminou na eliminação do Soberano nas quartas de final da Libertadores. No jogo de volta, disputado nesta quarta-feira (25) no Morumbis, o argentino foi o autor do gol de empate para os donos da casa, mas desperdiçou cobrança durante a disputa de pênaltis.

Após a partida, o atacante lamentou o resultado e assumiu a responsabilidade pela desclassificação do Tricolor Paulista na competição. Além disso, pediu desculpas aos companheiros e aos torcedores do São Paulo presentes no estádio.

- Uma desilução, uma tristeza enorme. Eu me faço o responsável pela eliminação do São Paulo. Tem que ser homem também para falar. É um pênalti que eu não perco há muito tempo. Hoje a sorte não esteve do meu lado, e a gente ficou fora. A verdade é que não tem muito para falar. Como capitão, assumo toda a responsabilidade pelo jogo. Peço desculpas a meus companheiros e a toda gente que veio hoje. A mesma decepção deles é a minha. Não tenho muito para falar - afirmou Calleri na saída de campo.

Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Botafogo levou a melhor sobre São Paulo no Morumbis, na noite desta quarta-feira (25). Os gols da partida foram marcados por Thiago Almada e Calleri no tempo regulamentar, e a vaga foi decidida nos pênaltis. Nas cobranças, 5 a 4 para o Glorioso.

