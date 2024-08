Auxiliar de Zubeldía justifica decisão polêmica em São Paulo x Atlético-MG

Copiar Link

Publicada em 29/08/2024

Maxi Cuberas, auxiliar de Luis Zubeldía, foi criticado por ter efetuado apenas uma substituição na derrota do São Paulo para o Atlético-MG, nesta quarta-feira (28). O jogo valeu pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbis, e o profissional justificou a decisão dizendo que o time estava bem na partida.

A análise da comissão técnica era de que o Tricolor conseguia impor seu estilo de jogo e, por isso, não julgou ser necessário fazer grandes mudanças. Apenas Rodrigo Nestor saiu do banco de reservas e substituiu Wellington Rato, aos 44 minutos do segundo tempo.

— Sentimos que estávamos jogando bem, trabalhando muito no campo rival. Chances claras, algumas que não aproveitamos. Ganharam o jogo em uma bola parada, não é o resultado que esperamos. Creio que atacamos bem o rival. Agora são 90 minutos para a volta, temos uma boa equipe para reverter — disse.

Cuberas, que substituiu o suspenso Zubeldía, ainda admitiu que a decisão pode ter sido um erro para a partida do São Paulo contra o Atlético-MG. Entretanto, se aprofundou na explicação.

— Pode ser que, com o resultado agora, tenha sido um erro. Colocamos o Atlético-MG no seu campo (de defesa), mas não concluímos. Sentimos que estávamos bem. Atlético-MG tem muita posse, ataque e não criou situações de gol. Por isso, consideramos que estávamos bem — concluiu.

O jogo da volta está marcado para o dia 12 de setembro, após a Data Fifa. Com a vitória na ida, garantida com gol de Battaglia nos acréscimos, o Atlético-MG leva vantagem diante do São Paulo, que terá o retorno de Zubeldía.