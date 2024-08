Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 23:58 • São Paulo (SP)

O São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG nesta quarta-feira (28), no Morumbis, e a derrota teve responsáveis, segundo torcedores do time paulista: Luis Zubeldía e sua comissão técnica. Nas redes sociais, Tricolores criticaram o fato do auxiliar Maxi Cuberas realizar apenas uma substituição na partida.

Durante o jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, Rodrigo Nestor entrou na vaga de Wellington Rato, aos 44 minutos do segundo tempo. Zubeldía não esteve no comando da equipe em razão de uma suspensão e, por isso, Maxi Cuberas comandou o São Paulo contra o Atlético-MG.

Zubeldía esteve suspenso no duelo entre São Paulo e Atlético (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

São Paulo x Atlético-MG: as reações sobre Zubeldía e sua comissão

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-MG

Copa do Brasil - Quartas (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto, às 21h30

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e Prime Video

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

⚽ Escalações

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Rodrigo Wellington Rato; Calleri - Técnico: Luis Zubeldía.

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Rodrigo Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Otávio, Bernard e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk - Técnico: Gabriel Milito.