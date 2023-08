Com a vitória por 2 a 0 contra o Corinthians, o São Paulo reverteu a derrota sofrida na casa do rival e se garantiu na final da Copa do Brasil. Dominando quase toda a partida e com bastante pressão em cima do adversário, os mais de 62 mil presentes no estádio do Morumbi contaram com os golaços de Wellington Rato e Lucas Moura. Lucas, que inclusive, foi o grande nome da noite.