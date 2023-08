Depois de marcar contra o Flamengo, no Maracanã, Lucas Moura também balançou as redes diante do Corinthians, pela volta da Copa do Brasil. O atacante fez o segundo gol do clássico paulista e foi o responsável por colocar o São Paulo em vantagem no agregado, por 3 a 2, ainda no primeiro tempo do duelo no Morumbi.