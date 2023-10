Desfalques: Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (tenotonomia no adutor direito), Marcos Paulo (cirurgia no joelho esquerdo), Patryck (Seleção Brasileira sub-23), Calleri (artroscopia no tornozelo direito), Moreira (estiramento na posterior da coxa direita), Arboleda (aprimora a forma física após estiramento na posterior da coxa esquerda), Luan (aprimora a forma física após dores musculares), Lucas Moura (estiramento na coxa) e Rafinha (suspenso).