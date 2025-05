Chance desperdiçada por atacante em São Paulo x Fortaleza viraliza

São Paulo e Fortaleza protagonizaram um primeiro tempo sem gols, nesta sexta-feira (2), no Morumbis, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. Na ocasião, um lance envolvendo o atacante Breno Lopes, do Leão, chamou a atenção dos telespectadores.

Logo no início da partida, o camisa 26 desperdiçou a chance mais clara da partida. Na jogada, o atacante recebeu um lançamento preciso de Yago Pikachu, e livre, arrancou em direção ao gol do goleiro Rafael. Contudo, Breno Lopes pecou na hora de finalizar e não conseguiu converter a jogada em gol.

O fato repercutiu nas redes sociais. Alguns torcedores do Fortaleza não perdoaram o atacante por não ter feito o gol. Além disso, alguns internautas também se assustaram com a finalização do jogador, que passou longe das redes adversária. Veja abaixo: