Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

O zagueiro Arboleda está prestes a alcançar a marca de 300 jogos pelo São Paulo. Ele está a apenas quatro partidas de atingir essa importante marca, consolidando ainda mais seu papel como um dos pilares do elenco tricolor.

No São Paulo de 2017, Arboleda é o jogador com mais tempo de clube no atual elenco, e sua dedicação tem sido evidente nesta temporada. Apesar de enfrentar problemas extracampo que o afastaram da seleção do Equador, o jogador de 32 anos manteve um nível elevado de desempenho e continua sendo uma peça fundamental para a equipe.

Com 4.274 minutos em campo, Arboleda é o atleta que mais atuou pelo São Paulo nesta temporada, superando o goleiro Rafael, com 4.044 minutos, e o lateral-esquerdo Welington, com 3.910 minutos. O zagueiro está prestes a igualar sua melhor marca de participações em jogos pelo clube. Atualmente com 44 jogos no ano, ele tem a chance de atingir 45 contra o Botafogo, nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, no primeiro confronto das quartas de final da Conmebol Libertadores. Essa marca igualaria a sua melhor temporada pelo São Paulo, alcançada em 2019.

Se Arboleda atingir a marca de 300 partidas, ele se juntará a um seleto grupo de jogadores estrangeiros que alcançaram essa quantidade de jogos pelo clube paulista. Entre eles estão Poy, goleiro argentino (525 jogos); Darío Pereyra, zagueiro uruguaio (453 jogos); e Pedro Rocha, meia uruguaio (392 jogos).

Ao longo de sua trajetória no São Paulo, Arboleda contribuiu diretamente para 24 gols, com 19 gols marcados e cinco assistências, colocando ele como o segundo zagueiro estrangeiro que mais balançou as redes pelo São Paulo.