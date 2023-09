Após a final da Copa do Brasil, Calleri revelou que terá que passar por um procedimento cirúrgico no tornozelo. Entretanto, o Lance! apurou que esta cirurgia não teria data para acontecer ainda. A justificativa? O argentino estaria esperando o momento ideal para ver se seria mesmo necessário. Este momento, no caso, seria quando o Tricolor estivesse mais tranquilo na tabela do Campeonato Brasileiro.